بالصور.. قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يساهمون في تهيئة المساجد استعدادًا لاستقبال المصلين

شاركوا بتطبيق الإجراءات الاحترازية
ساهم مشرفو وقادة النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة، مع الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، في تهيئة جوامع ومساجد المنطقة استعدادًا لاستقبال المصلين؛ بدءًا من صلاة فجر يوم الأحد المقبل، كأول صلاة بعد انقطاع 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.
وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير، أن قادة الكشافة سيساهمون في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بوضع ملصقات بالتباعد الجسدي بين المصلين ورفع المصاحف، وفق برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، فيما ينبه القادة الكشفيون، المصلين، الى أهمية التباعد ولبس الكمامة القماشية، قبل دخول المسجد وخلال فترة وجودهم ووقت مغادرتهم، والدعوة الى إحضار المصلين سجاداتهم الخاصة، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها .
من جهة أخرى، شارك قادة الكشافة بالإدارة- أمس- في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة في الجوامع والمساجد، التي قررت الجهات ذات العلاقة إقامة صلاة الجمعة فيها للجمعة الثالثة على التوالي؛ حيث قدموا خدمات عديدة، وأبرزها إرشاد المصلين إلى أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار الفيروس.
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