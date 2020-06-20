«الأرصاد» تكشف أسباب الموجة الحارة.. وتؤكد: ارتفاع متوالٍ بدرجات الحرارة

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، إن درجات الحرارة في المملكة تعد بمعدلاتها وفق الملامح المناخية لفصل الصيف.

وأضاف «القحطاني» لـ«الإخبارية»، أن أجواء الصيف حارة؛ فدرجات الحرارة تتوالى في الارتفاع بشكل تدريجي، وفي بعض المناطق تلامس الخمسين درجة مئوية، مثل بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وبعض المناطق الداخلية؛ لتأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يُساهم في ارتفاع درجات الحرارة في المملكة وبعض ودول مجلس التعاون الخليجي، مثل الكويت والبحرين وجنوب العراق، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الرطوبة بالمدن الساحلية للملكة.

واستكمل «القحطاني»، أن درجات الحرارة بمناطق المملكة تسجل من 40 إلى 45 درجة، متوقعًا وصولها إلى 48 درجة مئوية، منوهًا بأن تلك الموجة، ستلقي بتأثيراتها على أجواء المملكة، فيما تعتبر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة درجات الحرارة المشار إليها، أعلى الدرجات؛ حيث تقاس للهواء في الظل، وليس تحت أشعة الشمس.

وواصل «متحدث الأرصاد»، أن التوقعات تشير إلى أن المرتفعات الجبلية في جيزان وعسير والباحة، تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتمتد إلى مكة المكرمة، وذلك بسبب نشاط منخفض السودان، الذي يساهم في تكون سحب على مرتفعات من الطائف وحتى جيزان تمتد إلى العاصمة المقدسة، بينما المناطق الوسطى والداخلية والشمالية، تشهد رياحًا نشطة مع ارتفاع الرطوبة والحرارة على المناطق الساحلية الغربية والشرقية.