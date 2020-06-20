«مديرية السجون» تعتزم توفير التواصل المرئي بين النزلاء وذويهم

قال مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالمديرية العامة للسجون الدكتور بندر الخرمي، إن المديرية تعمل على توفير الاتصال المرئي بين النزلاء وذويهم- بعد وقف الزيارات- بعد إتمام إجراءات التحقيق والتدقيق المطلوبة لذلك؛ للبت بهذا الشأن في المستقبل القريب.

وأضاف «الخرمي»، عبر مداخلة لقناة «السعودية»، أن المديرية أوقفت زيارات ذوي النزلاء لهم؛ منذ اكتشاف فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وسارعت لوضع استراتيجية بهذا الشأن، وإشراك الجهات ذات العلاقة، مثل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وعملت على جانبين أولهما توعوي بتنظيم المحاضرات للنزلاء، والثاني تمثَّل في الإجراءات الاحترازية، ووضع وحدات فرز للمنسوبين بمقرات العمل وارتداء أدوات الحماية؛ مما ساهم في سلامة النزلاء والمنسوبين.

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وحول المحاكمات المرئية، قال «الخرمي»، إنها تحقق سرعة التقاضي وضمان الحقوق مع استكمال منظومة التحول الرقمي، وفق تطوير مستمر للخدمة وتوسيع دائرة المستفيدين منها من المتهمين والمتقاضين لسرعة إنهاء الإجراءات، منوهًا بأن المحاكمات المرئية تشمل التأكد من هُوية النزيل وتوفير غرفة محاكمات بها دائرة إلكترونية تربط بين السجين والقاضي؛ للتواصل والرد على الاستفسارات وتوثيق الجلسات، فضلًا عن توفير جهاز التحقق من البصمة.

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