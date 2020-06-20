بالصور.. ضبط 6 أطنان تبغ مجهول المصدر في أبومراغ بمكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ستة أطنان من منتجات التبغ مجهولة المصدر، خلال حملاتها الرقابية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية، ضبطت موقعين عبارة عن معملين تديرهما عمالة مخالفة لنظام العمل في أبومراغ، وتبيَّن أنه يتم بداخلهما عمليات خلط وتعبئة تمهيدًا لتسويق الكمية المشار إليها وبيعها؛ حيث بلغ إجمالي ما تمت مصادرته وإتلافه ستة أطنان، مشيرًا إلى حجز المركبة المستخدمة للنقل وماكينة العجن، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

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وأكَّد المالكي، أن تكثيف هذه الحملات يأتي حرصًا من أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) حال وجود ملاحظات ومخالفات؛ لاتخاذ كل الإجراءات النظامية.

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