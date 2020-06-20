اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ستة أطنان من منتجات التبغ مجهولة المصدر، خلال حملاتها الرقابية.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية، ضبطت موقعين عبارة عن معملين تديرهما عمالة مخالفة لنظام العمل في أبومراغ، وتبيَّن أنه يتم بداخلهما عمليات خلط وتعبئة تمهيدًا لتسويق الكمية المشار إليها وبيعها؛ حيث بلغ إجمالي ما تمت مصادرته وإتلافه ستة أطنان، مشيرًا إلى حجز المركبة المستخدمة للنقل وماكينة العجن، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.
وأكَّد المالكي، أن تكثيف هذه الحملات يأتي حرصًا من أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) حال وجود ملاحظات ومخالفات؛ لاتخاذ كل الإجراءات النظامية.
اقرأ أيضا
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط 6 أطنان تبغ مجهول المصدر في أبومراغ بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.