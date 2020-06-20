السعودية اليوم / السودان تسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 100 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 8416 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 513 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 3204 حالة للشفاء .

// انتهى //

10:43ت م

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الخرطوم 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 7 وفيات، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١١٨ حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 8416 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 513 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 3204 حالة للشفاء .// انتهى //10:43ت م0025

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