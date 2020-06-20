السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 189 ألفا و135 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8883 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 174 ألفا و700 حالة.

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09:51ت م

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برلين 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 11 حالة وفاة.وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 189 ألفا و135 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8883 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 174 ألفا و700 حالة.// انتهى //09:51ت م0020

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