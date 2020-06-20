السعودية اليوم / "الأرصاد " : أمطار رعدية على منطقة نجران



نجران 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدرالجنوب ، وثار ،وحبونا .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله -.

// انتهى //

09:28ت م

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