شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على نجران حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدرالجنوب ، وثار ،وحبونا .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله -.