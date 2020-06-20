اخبار السعوديه

اليوم وغداً أطول يومين في السعودية خلال العام

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم اليوم وغداً أطول يومين في خلال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-20

اليوم وغداً أطول يومين في السعودية خلال العام

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، شبـيب بن عبدالرحمن بن عبدالله الحربش، إن اليوم وغداً سيكونان أطول يومين في السعودية خلال العام الجاري بسبب حدوث الانقلاب الصيفي.

وقال الحربش: أطول نهار يمر على المملكة هذا العام سيكون يومي السبت والأحد ٢٨ و٢٩ شوال ١٤٤١ الموافق ٢٠ و٢١ يونيو ٢٠٢٠ حيث ستبلغ مدة النهار في الرياض بدقة متناهية : ١٣ ساعة و٣٩ دقيقة و٥٦ ثانية وبعد الأحد ٢٩ شوال ستبدأ رحلة تزايد الليل وتناقص النهار والتي ستنتهي في ٦ جماد أول ١٤٤٢ الموافق ٢١ ديسمبر٢٠٢٠.

وتابع الحربش أنه عند الساعة ١٢:٤٤ ص ليلة الأحد ٢٩ شوال ١٤٤١ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠ بتوقيت الرياض سيحدث بإذن الله الانقلاب الصيفي وفيه تتعامد الشمس على مدار السرطان وهو أيضاً موعد بداية فصل الصيف فلكياً في نصف الأرض الشمالي، بعد ذلك تبدأ الشمس رحلة الانصراف جنوباً نحو مدار الجدي مروراً بخط الاستواء.

Advertisements

يذكر أنه صباح الأحد ٢٩ شوال ١٤٤١ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠ سوف تشهد مناطق المملكة ودول الخليج العربي بإذن الله كسوفاً جزئياً للشمس في حين سيكون حلقيا في أجزاء من عمان واليمن وحدود المملكة الجنوبية.

0 0 صوت

Article Rating



تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

65a0da6efc.jpg

تواصل معنا على

57a6203380.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم وغداً أطول يومين في السعودية خلال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا