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اليوم وغداً أطول يومين في السعودية خلال العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، شبـيب بن عبدالرحمن بن عبدالله الحربش، إن اليوم وغداً سيكونان أطول يومين في السعودية خلال العام الجاري بسبب حدوث الانقلاب الصيفي.
وقال الحربش: أطول نهار يمر على المملكة هذا العام سيكون يومي السبت والأحد ٢٨ و٢٩ شوال ١٤٤١ الموافق ٢٠ و٢١ يونيو ٢٠٢٠ حيث ستبلغ مدة النهار في الرياض بدقة متناهية : ١٣ ساعة و٣٩ دقيقة و٥٦ ثانية وبعد الأحد ٢٩ شوال ستبدأ رحلة تزايد الليل وتناقص النهار والتي ستنتهي في ٦ جماد أول ١٤٤٢ الموافق ٢١ ديسمبر٢٠٢٠.
وتابع الحربش أنه عند الساعة ١٢:٤٤ ص ليلة الأحد ٢٩ شوال ١٤٤١ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠ بتوقيت الرياض سيحدث بإذن الله الانقلاب الصيفي وفيه تتعامد الشمس على مدار السرطان وهو أيضاً موعد بداية فصل الصيف فلكياً في نصف الأرض الشمالي، بعد ذلك تبدأ الشمس رحلة الانصراف جنوباً نحو مدار الجدي مروراً بخط الاستواء.
يذكر أنه صباح الأحد ٢٩ شوال ١٤٤١ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠ سوف تشهد مناطق المملكة ودول الخليج العربي بإذن الله كسوفاً جزئياً للشمس في حين سيكون حلقيا في أجزاء من عمان واليمن وحدود المملكة الجنوبية.
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