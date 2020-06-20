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2020-06-20 5 أمور يجب مراعاتها قبل الالتفاف يمينًا عند الإشارة الحمراء متابعات الخليج 365 - الرياض كشف المرور السعودي عن عدد من الضوابط التي يجب مراعاتها قبل الدوران إلى اليمين عندما تكون الإشارة حمراء.

ونشر المرور السعودي إنفوجرافيك يوضح الضوابط والاشتراطات التي يجب على قائد المركبة أن يتقيد بها قبل الالتفات إلى اليمن.

وجاءت الضوابط الخمس كما يلي: يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.

إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

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