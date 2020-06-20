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شكرا لقرائتكم هل يمكن تجديد الاستمارة والفحص دون تسديد المخالفات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يمكن تجديد الاستمارة والفحص دون تسديد المخالفات؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المرور السعودي عن ضوابط تجديد الاستمارة وإجراء الفحص الدوري للسيارات.
وتلقى حساب المرور عبر تويتر عدة استفسارات حول إمكانية الفحص وتجديد الاستمارة دون سداد المخالفات المرورية حيث رد عليها بالقول :يجب سداد الرسوم والمخالفات والتأمين، ويمكنك تجديد الاستمارة عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.
وكانت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، حددت في وقت سابق، أوقات العمل في محطات الفحص في جميع مناطق المملكة ابتداءً من تاريخ 8 شوال وحتى إشعار آخر.
وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن ذلك يأتي بناءً على التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الإدارة أن فترات العمل بمحطات الفحص الدوري في “الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن”، تبدأ من الساعة 7 صباحاً إلى 7 مساء من السبت إلى الخميس.
وأضافت أن فترة عمل محطات الفحص الدوري في “الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس”، ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحا إلى 2 ظهراً يوم السبت.
وأضافت الإدارة العامة لـ الفحص الدوري للسيارات أن فترة عمل محطة الفحص بمكة المكرمة، ستكون من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً من السبت إلى الخميس من كل أسبوع.
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