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تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران

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2020-06-20

تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدرالجنوب ، وثار ،وحبونا .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله -.

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