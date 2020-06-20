شكرا لقرائتكم تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-20 تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدرالجنوب ، وثار ،وحبونا .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله -. Advertisements 0 0 صوت Article Rating



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.