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ابن حصيمة إلى المرتبة الخامسة بمحافظة أحد رفيدة
لاستحقاقه الترقية وإكمال المدة
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة
صدر قرار الإدارة العامة للموارد البشرية بترقية مدير قسم الاتصالات الإدارية بمحافظة أحد رفيدة فهد بن سعيد آل حصيمة الشواطي بالمرتبة الخامسة.
وجاءت هذه الترقية نتيجة استحقاقه لها ولتميزه في أداء عمله، حيث تلقى التهاني والتبريكات من أقاربه وزملائه بمناسبة الترقية، داعين الله أن تكون هذه الترقية حافزاً له لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
وبهذه المناسبة “متابعات الخليج 365” تبارك لفهد بن حصيمة وتتمنى له التوفيق في حياته المستقبلية.
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