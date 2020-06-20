شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة غير مسبوقة.. معجزة في سلطنة عمان تقلب المفاهيم عن فيروس كورونا (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٤٥ صباحاً (الخليج 365_خاص)

شهدت سلطنة عمان، معجزة مفاجئة غيرت المفاهيم في البلاد عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي يواصل الانتشار وحصد الأرواح والإصابات اليومية.

وتمثلت المعجزة المفاجئة بحسب ما أعلنت "صحية محافظة مسقط"، في تعافي زوجين مسنين من مرض فيروس كورونا؛ حيث يبلغ الزوج 85 عامًا، والزوجة 79 عامًا.

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وقالت "صحية مسقط" على "تويتر": "بحمد من الله وتوفيقه وبجهود الطاقم الطبي بمركز روي الصحي تماثل للشفاء مسن يبلغ من العمر 85 عامًا وزوجته البالغة من العمر 79 عامًا بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد". وعلق أطباء على الخبر، بأن المواطن العماني وزوجته لم يكونا يعانيان من أمراضٍ مزمنة أدت إلى تدهور حالتيهما الصحية، مؤكدين أن نسب التعافي عالية بين كافة الشرائح.

وحظي الخبر على تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مؤكدين أنها مفاجئة غير مسبوقة وهي تعافي أكبر مصابين بالفيروس في البلاد.

وكانت وزارة الصحة العمانية، ذكرت أمس، أن الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى ٢٧.٦٧٠ حالة، فيما تزايدت الوفيات إلى ١٢٥، بينما ارتفعت نسب الشفاء إلى ١٣.٩٧٤ حالة.