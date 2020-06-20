شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل | ”قناة العربية‘‘ تقطع جميع برامجها وتبث هذا الخبر الطارئ عن ‘‘ولي العهد السعودي بن سلمان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف مسؤول سعودي بارز عن ان ولي عهد البلاد محمد بن سلمان اعطى اوامر عاجلة لـ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية ، لوضع خطة للقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي كان يعمل بها سابقاً بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

ونقلت قناة العربية السعودية عن مازن الكهموس قوله : وجهني سمو ولي العهد بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة ، حيث سيتم تشكيل لجنة من مكافحة الفساد وجميع الجهات الحكومية المعنية حسب توجيه ولي العهد لكي نضمن عدم تكرار الإجراءات البيروقراطية السابقة .

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وأضاف سنعمل على جعل الإجراءات تنعكس إيجابياً على قيام الهيئة بالدور المناط بها ، سنعمل بقدر المستطاع على أن كل مواطن يأخذ حقه بالمشروع سواء في تقديمه للمشاريع الحكومية والمنافسة عليها ، أو في تخليص المعاملات الحكومية للمواطنين .

وأشار إلى أن ولي العهد كان قد حذر الرؤوس الكبيرة في الفساد بأنه سيتم اتخاذ اللازم معهم وهو الذي تم بتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وأكمل وهنا أنا أنقل تحذيراً شديد اللهجة، سمو ولي العهد وجهني بأن تكون المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد لدى الموظفين الحكوميين الصغار ، وأود التنويه بأنه ليس كل الموظفين الصغار فاسدين نحن نقصد الموظفين الفاسدين فقط ، والذين سيكونون هدفاً رئيساً لنا في المرحلة القادمة ، بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة في الفساد في المرحلة السابقة التي قادها سمو ولي العهد ، حيث جاء الدور على الرؤوس الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون الأنظار مسلطة عليها وأود أن أنوه فقط الفاسدين من الموظفين .