خيمة القذافي و الخونة

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خيمة القذافي ⛺

*والخونة !* ????????

يبدو أن القذافي لم يكن يثق بأحد؛ ولذلك زرع في خيمته – وربما حتى في ثيابه – آلاف اللاقطات التي تسجل صوت ضيوفه.

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والحقيقة أنه ربما كان محقَّاً فيما فعل، حيث إن أول من تآمر معه انقلب ضده، وهو حمد بن خليفة الذي كان يخطط مع القذافي للإطاحة بالسعودية في التسجيل المشهور، ثم خرج القذافي أيام الثورة الليبية بالصوت والصورة ليعاتب صديقه الخائن ابن خليفه بقوله: (كذا يا قطر، هذا هو العيش والملح اللي بيننا؟!!)..

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طبعاً كان القذافي يقصد بالعيش والملح *المؤامرات والخيانات ضد الأوطان العربية.. وما أكثرها*

ثم ظهرت بعد ذلك تسجيلات لمن كانوا يشتمون القذافي على المنابر وفي المحاضرات والدروس الدينية، ويلعقون أحذيته ???????? بالخفاء في خيمته، وقد أكد ذلك ابنه سيف الإسلام في لقاء صحفي مشهور، حيث بين بأن خونة الأوطان هؤلاء كانوا يترددون على خيمة القذافي ليقدموا فروض الولاء والطاعة ويخضعوا ويتذللوا له، وأكدت ذلك التسريبات الأخيرة مع بعض الذين انخدع الناس بخطبهم الرنانة، واتضح أن علاقتهم بالقذافي كانت (سمناً على عسل) ويجتمعون على هدف واحد وهو خيانة أمتهم وتحقيق مشروع كونداليزا رايس وأوباما الذي يهدف إلى تحطيم الدول العربية وتقسيمها، باسم الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة ????

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وهنا لابد من الإشارة إلى أن مسؤولاً سعودياً كبيراً زار خيمة القذافي المشهورة تلك، وهو الأمير بندر بن سلطان، أثناء مساعيه الموفقة لرفع العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، *وكان له ما أراد وتم رفع العقوبات وتسوية ملف قضية لوكربي وهو الأمر الذي لم يكن ليتم لولا الثقل الذي كانت ولا تزال تمثله السعودية في المنطقة والعالم*.. كان كل ذلك يجري في الوقت الذي كان القذافي وزمرته من الخونة في قطر ورموز الأخوان المسلمين يتآمرون لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيا سبحان الله ‼️

