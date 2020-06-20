بقرار يشمل الجوانب التربوية
قالت مصادر، لـ«عاجل»، إن وزارة التعليم أصدرت قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لدراسة تأهيل المعلمين بالبرامج التطويرية في الجوانب التربوية والتخصصية، وذلك في خطوة استباقية قبل بدء العام الدراسي الجديد 1442ه.
ووفق القرار، الذي حصلت «عاجل» على نسخة منه، فإن إبرز المهام المسندة إلى هذه اللجنة، تتضمن دراسة تأهيل المعلمين لتسديد التخصصات والمراحل المتقاربة، على أن يتم إعداد جدول الأعمال للاجتماعات ودعوة أعضاء اللجنة إليها، وإنجاز الأعمال واستكمال المخرجات خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية، أصدرت في وقت سابق، قرارًا بإيقاف التوظيف على كل البنود في الجهات الحكومية، التي تمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي 1441 / 1442ه (2020).
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ«عاجل»: وزارة التعليم تشكل لجنة لتأهيل المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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