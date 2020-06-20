«يوفرها الأمر السامي».. «متحدث هيئة الرقابة» يوضح آلية حماية المبلغين عن جرائم الفساد

أكَّد المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، وجود آلية لحماية المبلغين عن الفساد بمنع أي إجراءات تُتخذ ضدهم.

وأضاف «الحسين»، خلال مداخلة لبرنامج «ياهلا» المذاع على قناة روتانا، أن آلية حماية المبلغين عن قضايا الفساد، تتم وفق أمر سامٍ كان يقضي على الجهات الحكومية، منع أي إجراءات أو عقوبات تأديبية بحق المبلغين، كما أن الهيئة معنية بتنفيذ ذلك الأمر السامي، مشيرًا إلى أن طرق الإبلاغ عن الفساد متاحة للمواطنين والمقيمين، عبر الرقم المجاني «980»، والمتاح على مدار الساعة، فضلًا عن الفاكس والبريد والموقع الإلكترونيين للهيئة والجوال، بينما الإبلاغ عن طريق الحضور الشخصي متوقف؛ بسبب الظروف والتدابير الوقائية (بشأن فيروس كورونا).

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وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أعلنت أنها باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية، التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛ حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفًا؛ نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، فضلًا عن مباشرة التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصًا، تم إيقاف (298) شخصًا منهم- وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقًا (379) مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

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