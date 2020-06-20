السعودية اليوم / ليبيا تسجيل 10 إصابات جديدة بـ«كورونا» وشفاء حالتين



طرابلس 28 شوال 1441 هـ الموافق20 يونيه 2020 م واس

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ،إنه تسلم، امس الجمعة، 825 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية نتائج تحاليل 815 عينة بينها حالتين شفاء من الفيروس، وإيجابية 10 عينات .

// انتهى //

07:01ت م

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طرابلس 28 شوال 1441 هـ الموافق20 يونيه 2020 م واسارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس « كورونا المستجد» في ليبيا إلى 520 إصابة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، 10 إصابات جديدة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83 شخصًا بعد تماثل حالتين للشفاء.وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ،إنه تسلم، امس الجمعة، 825 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية نتائج تحاليل 815 عينة بينها حالتين شفاء من الفيروس، وإيجابية 10 عينات .// انتهى //07:01ت م0011

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