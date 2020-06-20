السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

فيصل بن سلمان يتفقد مشروع التأهيل البيئي لوادي قناة

أمير حائل يستعرض مع البليهد تطوير التعليم.

نائب أمير جازان يطلع على أعمال وجهود الدفاع المدني.

أمير الشرقية يشكر الشلعان على استمرار التعليم عن بعد ونجاح العام الدراسي.

الجوف أعلى نسبة إنجاز في بلاغات إسكان العمالة.

مركز الملك سلمان للإغاثة.. مشروعات وبرامج إنسانية.

المملكة ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعو إيران للسماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة.

لجنة إصلاح ذات البين في الشرقية تطلق هاتفها الاستشاري.

97 ألف جولة رقابية ورصد 4836 مخالفة.

النيابة العامة تساهم في دعم الاستقرار الأسري والحد من النزاعات.

الفلسطينيون يلبون نداء «الفجر العظيم».

الصين تؤكد.. الوباء "تحت السيطرة".

اتهام كنديين موقوفين في الصين بالتجسس.

الأمم المتحدة: مليار طفل في العالم متضررون من العنف.

ترمب: انفصال الاقتصادين الأميركي والصيني خيار محتمل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.