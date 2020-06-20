السعودية اليوم / الصين تسجل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتجاوز حالات الإصابة في بكين 200 حالة



بكين 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم السبت تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 21 إصابة في بكين، التي لا تزال تكافح لاحتواء تفشي الفيروس على مدى أسبوع في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بها.

كما تم تسجيل ثلاث حالات وافدة في جواندوند وحالة واحدة في شنغهاي.

وتأكدت حتى الآن 200 إصابة في العاصمة منذ تتتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينغتاي جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي.

// انتهى //

06:17ت م

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بكين 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم السبت تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضحت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 21 إصابة في بكين، التي لا تزال تكافح لاحتواء تفشي الفيروس على مدى أسبوع في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بها.كما تم تسجيل ثلاث حالات وافدة في جواندوند وحالة واحدة في شنغهاي.وتأكدت حتى الآن 200 إصابة في العاصمة منذ تتتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينغتاي جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي.// انتهى //06:17ت م0003

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