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كشف شريط فيديو مرعب لحظة حدوث صراع بين ثعبان ووزغ عملاق، ينتهي بالثعبان وهو يبتلع غريمه، أمام أحد المنازل في تايلاند.
وتحت عنوان " وجبة خفيفة "، قالت صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، التقط الشاب ويسانسيري مونكلانج، المشهد المروع أثناء خروجه من منزله في مدينة ناخون راتشاسيما شمالي شرق تايلاند.
وقال "ويسانسيري": " كان الثعبان يلتف على وزغ عملاق بجوار دراجتي النارية، وقد فتح فمه يستعد لابتلاع الوزغ".
وتظهر اللقطات البشعة الثعبان وقد تغلب على الوزغ، وفتح فمه تماماً وراح يبتلع غريمه قطعة قطعة ببطء شديد، وقرب نهاية الفيديو ظهر حجم الوزغ داخل جسد الثعبان.
وحسب الصحيفة، استغرق ابتلاع الوزغ حوالي خمس دقائق كاملة، بينما يحتاج الثعبان حوالي خمسة أيام ليهضم هذه الوجبة.
فيديو مرعب.. كيف انتهى صراع ثعبان مع وزغ عملاق؟أيمن حسن الخليج 365 2020-06-20
كشف شريط فيديو مرعب لحظة حدوث صراع بين ثعبان ووزغ عملاق، ينتهي بالثعبان وهو يبتلع غريمه، أمام أحد المنازل في تايلاند.
وتحت عنوان " وجبة خفيفة "، قالت صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، التقط الشاب ويسانسيري مونكلانج، المشهد المروع أثناء خروجه من منزله في مدينة ناخون راتشاسيما شمالي شرق تايلاند.
وقال "ويسانسيري": " كان الثعبان يلتف على وزغ عملاق بجوار دراجتي النارية، وقد فتح فمه يستعد لابتلاع الوزغ".
وتظهر اللقطات البشعة الثعبان وقد تغلب على الوزغ، وفتح فمه تماماً وراح يبتلع غريمه قطعة قطعة ببطء شديد، وقرب نهاية الفيديو ظهر حجم الوزغ داخل جسد الثعبان.
وحسب الصحيفة، استغرق ابتلاع الوزغ حوالي خمس دقائق كاملة، بينما يحتاج الثعبان حوالي خمسة أيام ليهضم هذه الوجبة.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
01:39 AM
أمام أحد المنازل في تايلاند
كشف شريط فيديو مرعب لحظة حدوث صراع بين ثعبان ووزغ عملاق، ينتهي بالثعبان وهو يبتلع غريمه، أمام أحد المنازل في تايلاند.
وتحت عنوان " وجبة خفيفة "، قالت صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، التقط الشاب ويسانسيري مونكلانج، المشهد المروع أثناء خروجه من منزله في مدينة ناخون راتشاسيما شمالي شرق تايلاند.
وقال "ويسانسيري": " كان الثعبان يلتف على وزغ عملاق بجوار دراجتي النارية، وقد فتح فمه يستعد لابتلاع الوزغ".
وتظهر اللقطات البشعة الثعبان وقد تغلب على الوزغ، وفتح فمه تماماً وراح يبتلع غريمه قطعة قطعة ببطء شديد، وقرب نهاية الفيديو ظهر حجم الوزغ داخل جسد الثعبان.
وحسب الصحيفة، استغرق ابتلاع الوزغ حوالي خمس دقائق كاملة، بينما يحتاج الثعبان حوالي خمسة أيام ليهضم هذه الوجبة.
، فيديو مرعب.. كيف انتهى صراع ثعبان مع وزغ عملاق؟ ،
المصدر : الخليج 365
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