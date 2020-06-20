، حلقة نقاش افتراضية لاستشراف المسرح السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠‎ ،

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تقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت، حلقة نقاش افتراضية عبر برنامج "زووم"، والتي يشارك فيها نخبة من المسرحيين في المملكة العربية السعودية بعنوان "استشراف المشهد المسرحي السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠".
وفي التفاصيل، تتضمن أبرز محاور حلقة النقاش التي تنظمها فرقة شباب المسرح، الحديث عن الفرق المسرحية الخاصة ومستقبل المسرح السعودي، وطموحات المسرحيين لهيئة المسرح والفنون الأدائية، وإدراج المهن الثقافية في التصنيف الموحد للمهن، والتحديات التي تواجه المسرح السعودي.
ويشارك في الحلقة الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، والسينوغراف والمخرج المسرحي عبدالعزيز العسيري، والكاتب والمخرج المسرحي علي السعيد، والسينوغراف والمخرج المسرحي نوح الجمعان، والناقد والمخرج المسرحي نايف البقمي ورئيس فرقة مسرح الطائف سامي الزهراني، ويديرها المخرج المسرحي خالد الباز.
ودعت فرقة شباب المسرح الراغبين في حضور حلقة النقاش هذه إلى التسجيل عبر الرابط:
https://us02web.zoom
حلقة نقاش افتراضية لاستشراف المسرح السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-20
تقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت، حلقة نقاش افتراضية عبر برنامج "زووم"، والتي يشارك فيها نخبة من المسرحيين في المملكة العربية السعودية بعنوان "استشراف المشهد المسرحي السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠".
وفي التفاصيل، تتضمن أبرز محاور حلقة النقاش التي تنظمها فرقة شباب المسرح، الحديث عن الفرق المسرحية الخاصة ومستقبل المسرح السعودي، وطموحات المسرحيين لهيئة المسرح والفنون الأدائية، وإدراج المهن الثقافية في التصنيف الموحد للمهن، والتحديات التي تواجه المسرح السعودي.
ويشارك في الحلقة الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، والسينوغراف والمخرج المسرحي عبدالعزيز العسيري، والكاتب والمخرج المسرحي علي السعيد، والسينوغراف والمخرج المسرحي نوح الجمعان، والناقد والمخرج المسرحي نايف البقمي ورئيس فرقة مسرح الطائف سامي الزهراني، ويديرها المخرج المسرحي خالد الباز.
ودعت فرقة شباب المسرح الراغبين في حضور حلقة النقاش هذه إلى التسجيل عبر الرابط:
https://us02web.zoom
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
12:37 AM
يشارك فيها نخبة من المسرحيين السعوديين عبر تطبيق "زووم"
تقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت، حلقة نقاش افتراضية عبر برنامج "زووم"، والتي يشارك فيها نخبة من المسرحيين في المملكة العربية السعودية بعنوان "استشراف المشهد المسرحي السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠".
وفي التفاصيل، تتضمن أبرز محاور حلقة النقاش التي تنظمها فرقة شباب المسرح، الحديث عن الفرق المسرحية الخاصة ومستقبل المسرح السعودي، وطموحات المسرحيين لهيئة المسرح والفنون الأدائية، وإدراج المهن الثقافية في التصنيف الموحد للمهن، والتحديات التي تواجه المسرح السعودي.
ويشارك في الحلقة الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، والسينوغراف والمخرج المسرحي عبدالعزيز العسيري، والكاتب والمخرج المسرحي علي السعيد، والسينوغراف والمخرج المسرحي نوح الجمعان، والناقد والمخرج المسرحي نايف البقمي ورئيس فرقة مسرح الطائف سامي الزهراني، ويديرها المخرج المسرحي خالد الباز.
ودعت فرقة شباب المسرح الراغبين في حضور حلقة النقاش هذه إلى التسجيل عبر الرابط:
https://us02web.zoom
، حلقة نقاش افتراضية لاستشراف المسرح السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠ ،
المصدر : الخليج 365
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