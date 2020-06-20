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شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تيماء في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم" التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وتفصيلاً، تضمنت الحملة المشاركة التوعوية من خلال الدوريات الميدانية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية والتواجد عند الجوامع وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، وكذلك زرع القيم الدينية والاجتماعية بالمجتمع وشكر أبطال الصحة على ما يقومون به خلال جائحة كورونا.
من جانبه، أشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بالقرارات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة وحكومتها، للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها، داعياً الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً.
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
"هيئة تيماء" تشارك في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-20
شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تيماء في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم" التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وتفصيلاً، تضمنت الحملة المشاركة التوعوية من خلال الدوريات الميدانية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية والتواجد عند الجوامع وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، وكذلك زرع القيم الدينية والاجتماعية بالمجتمع وشكر أبطال الصحة على ما يقومون به خلال جائحة كورونا.
من جانبه، أشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بالقرارات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة وحكومتها، للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها، داعياً الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
12:04 AM
من خلال اللوحات الإرشادية والتواجد بالجوامع ومنصات التواصل
شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تيماء في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم" التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وتفصيلاً، تضمنت الحملة المشاركة التوعوية من خلال الدوريات الميدانية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية والتواجد عند الجوامع وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، وكذلك زرع القيم الدينية والاجتماعية بالمجتمع وشكر أبطال الصحة على ما يقومون به خلال جائحة كورونا.
من جانبه، أشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بالقرارات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة وحكومتها، للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها، داعياً الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً.
، "هيئة تيماء" تشارك في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم" ،
المصدر : الخليج 365
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