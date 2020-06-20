شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..أخر الأعمال في ممشى حديقة الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهرت مجموعة من الصور أخر الأعمال في ممشى حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة. أظهرت مجموعة من الصور أخر الأعمال في ممشى حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة. ويمتد مشروع ممشى حديقة الملك فهد بطول 1500 متر في الجزء المحاذي للحديقة من الجهة الشمالية الغربية. ويحتوي المشروع على مسار خاص للمشاة، وآخر للدرّاجات الهوائية، إضافة إلى وجود الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها، كما يحتوي على أماكن لدورات المياه للرجال والنساء، ومصلى للرجال والنساء. Advertisements

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