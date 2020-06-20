شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الأمير تركي الفيصل يكشف سبب عمله " نادلا " في أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات الأسبق، قصة اضطراره للعمل، كنادل بأحد مطاعم أمريكا، عندما كان يتابع دراسته الجامعية.

وأوضح الأمير أن ذلك حدث تزامنا مع احتدام الحرب الباردة في الثمانينات والتسعينات، قائلا: " عملت نادلا في مطعم أمريكي بدلا عن صديقي الذي اضطر للتغيب بسبب ظروف طارئة عنده ".

وأشار إلى أنه لم يرفض طلب صديقه حتى لا يفقد عمله، وكان يداوم لمدة 5 ساعات في اليوم عقب الجامعة، طوال أسبوع.