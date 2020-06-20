شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور " باهبري " يوضح مدى تأثير كورونا على القدرة الجنسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أن فيروس كورونا المستجد لا يؤثر مطلقا على الكبد والقدرة الجنسية لدى الرجال.
وأوضح باهبري أن دراسة صينية توصلت إلى أنه أكثر من 70٪ من سكان ووهان أصيبوا باكتئاب بسبب طول مدة الحجر المنزلي والضغوط النفسية؛ وهو ما أثر على قدرتهم الجنسية، وليس الفيروس.
وفي سياق آخر، أوضح باهبري أنه بحسب الدراسات، فإن الفيروس لا يظل في الشمس أكثر من دقيقتين.
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