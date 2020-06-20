السعودية اليوم / المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا



مكسيكو 27شوال 1441 هـ الموافق 19يونيو 2020 م واس

أعلنت الحكومة المكسيكيّة أنّ حصيلة الوفيات جرّاء وباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت اليوم الجمعة عتبة العشرين ألف حالة.

وقال مدير علم الأوبئة في المكسيك خوسيه لويس ألوميا، في مؤتمر صحافي، إنّ الفيروس أودى بـ647 شخصًا خلال أربع وعشرين ساعة، ما يرفع إجماليّ الوفيات في البلاد جرّاء

كما سجّلت المكسيك خلال يوم واحد 5,030 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك الإجماليّ إلى 170,485 إصابة في أنحاء البلاد.

// انتهى //

03:57ت م

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مكسيكو 27شوال 1441 هـ الموافق 19يونيو 2020 م واسأعلنت الحكومة المكسيكيّة أنّ حصيلة الوفيات جرّاء وباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت اليوم الجمعة عتبة العشرين ألف حالة.وقال مدير علم الأوبئة في المكسيك خوسيه لويس ألوميا، في مؤتمر صحافي، إنّ الفيروس أودى بـ647 شخصًا خلال أربع وعشرين ساعة، ما يرفع إجماليّ الوفيات في البلاد جرّاء كورونا إلى 20,394.كما سجّلت المكسيك خلال يوم واحد 5,030 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك الإجماليّ إلى 170,485 إصابة في أنحاء البلاد.// انتهى //03:57ت م0205

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