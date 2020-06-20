السعودية اليوم / وفاة تسعة أشخاص جراء موجة حر في شمال موريتانيا



نواكشوط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

توفي أكثر من تسعة أشخاص ببلدة المداح شمال موريتانيا نتيجة موجة حرارة شديدة اجتاحت المنطقة.

يذكر أن مناطق واسعة من موريتانيا شهدت موجة حر خلال الأيام الماضية، حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطقها الـ 40 درجة مئوية.

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