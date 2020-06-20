شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام»: سلامة الإنسان محور اهتمام القيادة الحكيمة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مديرالأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، أن القيادة الحكيمة جعلت سلامة الإنسان محور اهتمامها وتركيزها ورعايتها وتجلى ذلك في ما سجلته المملكة لأعلى درجات الوقاية والتدابير الاحترازية للتخفيف من آثار جائحة كورونا «كوفيد 19».

وقال الفريق أول ركن الحربي خلال اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الأربعاء الماضي، من مقر الأمن العام بالناصرية بحضور نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان، ومساعدي مدير الأمن العام وكافة مدراء شرطة المناطق وقادة القوات ومدراء الإدارات العامة، إن التوجيهات والدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -يحفظه الله ـ، أبلغ الأثر فيما تحقق وسيتحقق من نجاحات أمنية وعلو في مستوى الأداء والتواجد الميداني والأمني.

وأضاف: إننا كجهات أمنية يقع على عاتقنا أمانة نحملها وشرف نعتز به لخدمة الوطن ومن يعيشون فيه من مواطنين ومقيمين، فعلينا مضاعفة الجهد وإخلاص العمل واحتساب الأجر والسعي دون كلل أو ملل بلا هوادة إلى تكثيف الجهود والتنسيق والتصدي لكافة ما يؤثرعلى لحمة الوطن في أمنه وبنائه، وذلك بمواجهة كافة الظواهر الإجرامية، والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تحدث من بعض قائدي المركبات حماية للأرواح والممتلكات، والعمل كما اعتدنا بروح الفريق الواحد، ونحن اليوم لنفخر بتحقيق كثير من الإنجازات الأمنية التي من ضمنها ضبط الجريمة والخارجين على النظام رغم المهام التي رافقت تطبيق التعليمات للتعامل مع الجائحة، إلا أن الأمن العام يعمل على تطوير قدراته في الضبط الأمني ومكافحة الجريمة وفق رؤية القيادة الرشيدة بكل حزم وعزم.

واستعرض مدير الأمن العام خلال الاجتماع عددا من المحاور الخاصة بالاحترازات. كما شهد الاجتماع عددا من التوصيات الهامة التي سيتم إقرارها لمزيد من الأمن والسلامة.