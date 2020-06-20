مختبر إقليمي ومركزا «تأكد» لفحوصات «كورونا» بالشرقية

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حافظات مخصصة
وأشار د. العريفي إلى أن حفظ العينات خلال الفترة الحالية يتم من خلال حافظات مخصصة في المركز، إذ يتم نقلها بسيارات مجهزة حسب درجة حرارة محددة وايصالها إلى المختبر الوطني بالرياض والمختبر الإقليمي في المنطقة.
مركز جديد
وأضاف إنه سيتم تجهيز مركز آخر لـ «تأكد» بمحافظة الأحساء، وجارٍ دراسة استحداث مركز آخر في محافظة الخبر، مضيفا إن الوقت المستغرق لإجراء الفحص في المركز 5 دقائق لكل حالة، وظهور النتائج النهائية خلال 3 إلى 5 أيام.
تشغيل تجريبي
وأوضح أن التشغيل التجريبي لمركز «تأكد» كان بتاريخ 12/ 06/ 2020م، واستمر لمدة 3 أيام، إذ تم فحص نحو 750 حالة، بواقع 250 فحصًا يوميًا، في الفترة التجريبية، ومن يوم الإثنين بتاريخ 15/ 06/ 2020م تم تكثيف أعداد الفحوصات اليومية لتبلغ نحو 1200 حالة يوميًا، والتي تستمر حتى نهاية السنة الميلادية، ويكون إجمالي عدد الفحوص المتوقعة قرابة الـ 420.750 ألف فحص.
سلامة المواطنين
يذكر أن وزارة الصحة أوضحت أنه على من يرغب في إجراء الفحوص بمركز «تأكد» ضمن مبادراتها التي أطلقتها مؤخرًا؛ للتأكد من سلامة المواطنين والمقيمين بالمجان من فيروس «كورونا» المستجد، عليه حجز موعد عبر تطبيق «صحتنا» على الهواتف الذكية، وأن أوقات عمل المركز في الشرقية تبدأ من الساعة الرابعة عصرا حتى الثانية عشرة مساء في المرحلة الحالية.
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