شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. تجديد المطالب بإعادة افتتاح فرع «التقنية» والان نبدء بالتفاصيل

جدد شباب محافظة النعيرية مطالباتهم بإعادة افتتاح فرع كلية التقنية بالمحافظة، التي جرى تحويلها إلى مركز تدريب إنشائي بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية قبل نحو أربعة أعوام، وجاء تجديد المطالبات على خلفية ما أعلنته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل بضعة أيام، بافتتاح 11 كلية للتقنية في عدد من محافظات ومناطق المملكة.

مطالب مستمرة

وأشار عدد من شباب المحافظة وخريجي مدارسها الثانوية، إلى أنهم كانوا يأملون أن تكون النعيرية ضمن المحافظات التي احتضنت كليات للتقنية، لا سيما وأن مطالباتهم لم تتوقف طيلة الفترة الماضية. وأكدوا أن إعادة افتتاح كلية للتقنية سيحقق كثيرا مما يصبون إليه، من الالتحاق بمختلف البرامج التدريبية التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل بكفاءة عالية من التعليم في عدد من المجالات التدريبية، في الوقت الذي تجاوزت فيه آخر إحصائية لـ 7 سنوات ماضية 3062 خريجا من مختلف المدارس الثانوية في المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها، يتطلع الكثير منهم إلى افتتاح الكلية.

انقطاع التعليم

وذكر كل من مبارك الميموني ومحمد المطيري وفهد البقمي وفواز الحربي، أن محافظة النعيرية تعتبر محافظة نامية ومتطورة وفي ارتفاع مستمر لمعدل السكان، وتشير إحصائيات سنوات سابقة أن عدد السكان يفوق 60 ألف نسمة، إلا أنها في مجال التعليم الأكاديمي لا تزال متأخرة، حيث لا يوجد بها سوى كلية جامعية واحدة للبنات، فيما يواجه شبابها الانقطاع عن التعليم الجامعي لعدم وجود أي كلية للبنين، وهو ما يضطر الكثير من أبناء المحافظة إلى السفر والانتقال إلى المناطق الأخرى، بحثا عن استكمال دراساتهم الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس والانخراط في مجالات العمل المختلفة، لافتين إلى أن كثيرا من شباب المحافظة لا يتيسر لهم السفر والانتقال بسبب الظروف العائلية، ما ينتج عنه انقطاعهم وبقاؤهم في انتظار تلبية احتياجهم بافتتاح كلية، يلتحقون بها ويستكملون تعليمهم بعد التخرج من الثانوية العامة.

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توافر الإمكانيات

وأبدى الشباب رغبتهم بإعادة افتتاح فرع كلية التقنية بالنعيرية، الذي أغلق بعد نحو السنتين ونصف السنة من افتتاحه، لا سيما مع توافر كافة عوامل البنية التحتية والورش التدريبية والأقسام في المبنى الحالي في حي الفيصلية، لافتين إلى أن الكلية ستخدم المحافظة وما يتبع لها من مراكز إدارية وهجر، إلى جانب أيضا خدمتها لشباب المحافظات المجاورة مثل الخفجي وقرية العليا، وما يتبع المحافظتين من مراكز وهجر.

توسع مستقبلي

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي لـ ”الخليج 365”، أنه توجد منشأة تدريبية تابعة للمؤسسة في محافظة النعيرية، وهي المركز الوطني للتدريب الإنشائي بالشراكة مع أرامكو السعودية، مبينا أن المنشأة تعمل وفق نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى للتوسع مستقبلا في افتتاح المنشآت التدريبية، بكافة مدن ومحافظات المملكة لتأهيل الكفاءات الوطنية بمختلف التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.