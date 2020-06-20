شكرا لقرائتكم خبر عن 23 نقطة فرز بجوامع الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أمس، نقاط فرز وفحص أولية لأكثر من 23 جامعا داخل مدينة الرياض وخارجها، وذلك لفرز المصلين لصلاة الجمعة. ونفذ فريق التطوع المبادرة من خلال أكثر من 50 متطوعا تم توزيعهم على الجوامع خارج مدينة الرياض ويبلغ عددها 18 جامعا، فيما تم توزيع 3-4 متطوعين على الجوامع داخل المدينة، ويبلغ عددها خمسة جوامع، ويفرز المتطوعون المصلين قبل دخول المسجد والتأكد من درجات حرارتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي، وتعد المبادرة للتأكيد على دور الهيئة المجتمعي من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها.

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