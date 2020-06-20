شكرا لقرائتكم خبر عن 1368 حالة كورونا جديدة بالشرقية.. والهفوف الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس «الجمعة»،4301 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 150292 حالة، و1849 حالة تعافٍ جديدة ليصل المجموع إلى 95764 حالة، «64% من إجمالي الإصابات المسجلة»، إضافة إلى 45 حالة وفاة ليبلغ مجموع الوفيات 1184 حالة، وبلغ مجموع الحالات النشطة 53344 حالة، منها 1941 حالة حرجة.

الفحوص المخبرية

وذكرت الصحة قصة إحدى الحالات، مبيّنة أن تأخير الذهاب للكشف المبكر عن كورونا عند ظهور الأعراض كان سببًا في تطور حالة ودخولها للعناية المركزة، مضيفة إن عيادات «تطمن» تعمل على مدار الساعة، وطالبت بالمبادرة فورًا بالذهاب لها عند ظهور الأعراض.

ولفتت إلى إجراء 26016 فحصًا مخبريًا جديدًا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 1,22 مليون فحص مخبري لكورونا.

توزيع الحالات

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وتصدَّرت مدينة الرياض أعداد الإصابات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، مسجلة 1091 حالة من أصل 4301 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة، وتم تسجيل 430 حالة في مدينة الهفوف، و384 في جدة، و305 في مكة المكرمة، و213 في الطائف، و180 في القطيف، و167 في الدمام، و153 في الخبر، و145 في المبرز، و104 في المدينة المنورة، و75 في كل من: الظهران ووادي الدواسر.

كما تم تسجيل 59 في الجبيل، و54 في خميس مشيط، و53 في صفوى، و47 في حائل، و41 في الخرج، و36 في الدرعية، و35 في كل من: تبوك ونجران، و30 في المزاحمية، و28 في أبها، و25 في رأس تنورة، و24 في حفر الباطن، و23 في بريدة، و21 في ينبع، و17 في كل من: بيشة والجفر، و16 في عفيف، و15 في المجمعة، و14 في العيون، و12 في أحد رفيدة، و11 في كل من: حريملاء وصامطة، و10 في كل من: سكاكا والباحة وجازان وظهران الجنوب، و9 في كل من: بقيق ومحايل والحناكية والمذنب والبكيرية.

وكشفت وزارة الصحة، الإجراءت المتبعة من خلال العزل المنزلي للمصابين، داعيةً في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في «تويتر» ومنصتها التوعوية «عش بصحة»، المصابين، إلى الالتزام بالهدوء والاستقرار النفسي، لأهمية ذلك على قوة المناعة.

وأشارت إلى ضرورة استخدام أدوات خاصة، والتهوية الجيدة للغرفة، وأهمية ارتداء الكمامة عند استلام أي أغراض من أي شخص داخل المنزل، وترك مسافة مترين، فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأي معقم، إضافة إلى اعتماد المصاب على تطبيقات توصيل الطلبات عند الحاجة إلى تأمين بعض الاحتياجات من خارج المنزل.