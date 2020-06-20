شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف مستفيد من مستشفى الملك فهد بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

نفذ قسم المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة ثلاث مبادرات تطوعية خلال الشهرين الماضيين تتمثل في «إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم، وتوصيل المرضى من المستشفى إلى منازلهم، وتوصيل الممارسين الصحيين من المستشفى إلى منازلهم والعكس»، واستفاد منها 13.067 مستفيدا.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى د. حسين أشقر أن المستشفى عمل ومنذُ بداية أزمة فيروس كورونا على إيجاد حلول تساعد على تقليل التجمعات التي من شأنها الإسهام في الحد من فرص انتشار الفيروس وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة، وأطلقت عددا من المبادرات التطوعية مثل خدمة توصيل الأدوية إلى المرضى في منازلهم والتي استفاد منها 11.941 مستفيدا خلال 60 يوماً، فيما شملت المبادرات توصيل المرضى الذين لا تتوافر لديهم وسيلة مواصلات إلى منازلهم واستفاد منها 655 مريضا، كما تم إطلاق مبادرة توصيل الكادر الصحي من المستشفى إلى منازلهم أو العكس واستفاد منها 471 ممارسا.