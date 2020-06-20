شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون: «ديكساميثازون» يعالج التهابات الرئة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون لـ ”الخليج 365”، أن دواء ديكساميثازون يساعد على تقليل تأثير الالتهابات ويقلل الوفيات بنسبة ٣٥ % لدى مرضى «كوفيد-١٩»، ممن كانوا على أجهزة التنفس وفي الحالات الحرجة بسبب زيادة الالتهاب بالرئة.

وقالت أستاذ مساعد واستشاري الأمراض المعدية بجامعة الملك عبدالعزيز د. عبير النجار، إن دواء الديكساميثازون حسب الدراسات، سيحدث فرقا كبيرا وإيجابيا في العلاج، مشيرة إلى أن مادة «الستيرويد» الموجودة بالدواء تساعد في تصنيع بعض الهرمونات وتنظيم عملية الأيض، مما يساعد على تقليل تأثير الالتهابات، لافتة إلى تصنيع تلك المادة منذ الثلاثينات لتصبح عقارا في علاج بعض السرطانات والأمراض الروماتيزمية والربو.

وأوضحت «النجار» أن فيروس «كوفيد-١٩» يهاجم خلايا الجهاز التنفسي السفلي والرئة في الجسم، وينتج عن ذلك زيادة شديدة في الخلايا المناعية، مما يسبب ضررا بخلايا الجهاز التنفسي، والديكساميثازون يقلل من تأثير هذه الزيادة السلبي على الجهاز التنفسي، مبينة أنه يفيد كثيرا في الحالات الخطيرة بعكس الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأكد استشاري الباطنية والأمراض المعدية د. علي آل سويدان، أن وزارة الصحة سباقة في تقصي الدراسات وإصدار البروتوكولات العلاجية ومنها البرتوكول المتضمن الديكساميثازون وتوجيه الأطباء المعالجين في أنحاء المملكة خلال وقت وجيز يقدر بأقل من 24 ساعة، بعد نشر دراسات تفضي بفائدة عقار الديكساميثازون المتوفر والرخيص الثمن.

وأضاف الأستاذ المساعد وصيدلي الأمراض المعدية بمستشفى وجامعة الملك عبدالعزيز د. خالد الجعلي، إن الدراسات وجدت أن العقار يقلل الوفيات بنسبة ٣٥ ٪ لدى مرضى «كوفيد-١٩»، وبنسبة ٢٠ ٪ لدى من أخذوا أكسجين فقط، بينما لم يستفد منه المرضى الذين لا يحتاجون لدعم تنفسي، مبينا أنه يتبع مجموعة الكورتيزون والتي لها تأثير مضاد للالتهابات.