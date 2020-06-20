شكرا لقرائتكم خبر عن 1560 مسجدا تستقبل المصلين بمكة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة د. سالم الخامري، استعداد 1560 مسجدا في مكة المكرمة لاستقبال المصلين فجر غد الأحد، مبينا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الصحية للحد من انتشار كورونا التي تضمنت ضرورة تواجد سجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف.

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