شكرا لقرائتكم خبر عن مركز صيفي إلكتروني لطلاب «أم القرى» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد شؤون الطلاب د. عمر سنبل أن المركز يهدف لتوفير مساحة من الرفاهية للطلبة يستطيعون من خلالها الاستمتاع بهواياتهم مع أقرانهم، وتنمية مواهبهم، ومواكبة تطلعهم لكل ماهو جديد، بإشراف مختصين في المجالات التي يرغبونها.
ويضم المركز عدة مسارات تطويرية كمسار اللغات، والابتكار والإبداع وريادة الأعمال، والقائد الفعّال، واكتشاف الموهبة، وتطوير الذات، والحاسب الآلي والتقنية الرقمية، والتصميم، والإعلامي المؤثر، وأدوات البحث الوظيفي، وحفظ القرآن والحديث، إضافةً لمسار التغذية واللياقة الصحية.
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