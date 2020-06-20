شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 138 حديقة ومتنزها سياحيا بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

أنهت أمانة منطقة الباحة وبلدياتها تجهيز وصيانة وتهيئة 138 حديقة ومتنزهًا، بالإضافة إلى الساحات البلدية، وتزيين الميادين، والشوارع بمحافظات المنطقة كافة.

وبيّن أمين المنطقة د. علي السواط أن مجمل مساحات الحدائق والمتنزهات تجاوز 27 مليون متر مربع، شملت صيانة للمرافق العامة وألعاب الأطفال وكذلك المسطحات الخضراء والمظلات وأعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات والمواقف.

وأبان أنه تمّ تركيب 234 لعبة جديدة منها المخصص للأطفال وأخرى للياقة، وزراعة 765 ألفًا من الزهور والأشجار، كما تمت صيانة 328 ألف متر مربع للمسطحات الخضراء، وصيانة 217 دورة مياه، بالإضافة إلى صيانة 18800 عمود إنارة، وتركيب 581 مظلة، وتركيب بلاط مطاطي لأرضيات الملاعب بمساحة 6800 متر مربع، وصيانة 42 ألف متر مربع للأرصفة وممرات المشاة.

وأكد د. السواط أن الأمانة تبذل كل الجهود من أجل زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للسكان والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية.