شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات حرارية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تطبيق إجراءاته الاحترازية والوقائية المشددة بالتعاون مع عددٍ من الجهات العاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفذ إدارة المطار بشكل يومي عمليات التعقيم والتطهير الدوري على كافة أرجاء المطارات والتأكيد على تطهير الصالات وجسور الركاب ووضع علامات أرضية تحقق التباعد الاجتماعي لمناطق اصطفاف المسافرين ومناطق الجلوس والانتظار، بالإضافة إلى تشغيل 50% من الطاقة التشغيلية لدورات المياه، ويتم مراقبة الدخول إليها، وتطهيرها بعد كل استخدام، كما تضع فرق من وزارة الصحة نقاطًا مجهزة بكاميرات حرارية على مداخل الصالات للتأكد من سلامة جميع العاملين والمسافرين وتخصيص مناطق عزل للمشتبه بإصابتهم؛ بهدف تطبيق أعلى درجات الوقاية وفقًا لمعايير السلامة والصحة العالمية.

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