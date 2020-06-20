شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام المكلف: الصحف المحلية تحظى بدعم واهتمام القيادة والان نبدء بالتفاصيل
واستمع د. القصبي خلال اجتماع عقده أمس الأول مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى آراء واقتراحات رؤساء التحرير لتطوير العمل الصحفي في المملكة.
وأكد على ما تحظى به الصحف المحلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - من اهتمام ودعم لتقوم بدورها الإعلامي الفاعل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولإبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وحرصهما ـ يحفظهما الله ـ على تطوير الصحافة السعودية.
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