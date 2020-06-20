شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 9 «حاويات ملابس» بتاروت والان نبدء بالتفاصيل
وأشار رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني، إلى رفع جميع الحاويات بمقر البلدية لاستكمال باقي الإجراءات النظامية، مبينا أن وضع حاويات جمع الملابس المستعملة في الأماكن العامة، بشكل عشوائي، يعد من المخالفات البيئية والصحية، نظراً لاحتمال اختلاط الملابس مع نفايات أخرى، مما يجعلها عرضة للتلوث وسببا في نقل العدوى.
وقال عدد من الأهالي إن حاويات جمع الملابس يجب أن يقتصر وضعها في مقرّات فروع الجمعيات الخيرية فقط، وأن وضعها في الشوارع العامة يُعد مخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 9 «حاويات ملابس» بتاروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.