شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 9 «حاويات ملابس» بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، 9 حاويات لجمع الملابس المستعملة، بعد ملاحظة انتشارها في الآونة الأخيرة عشوائيا قرب المنازل وأرصفة المشاة، والمواقع التي تؤثر على المشهد الحضري والمظهر العام.

وأشار رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني، إلى رفع جميع الحاويات بمقر البلدية لاستكمال باقي الإجراءات النظامية، مبينا أن وضع حاويات جمع الملابس المستعملة في الأماكن العامة، بشكل عشوائي، يعد من المخالفات البيئية والصحية، نظراً لاحتمال اختلاط الملابس مع نفايات أخرى، مما يجعلها عرضة للتلوث وسببا في نقل العدوى.

وقال عدد من الأهالي إن حاويات جمع الملابس يجب أن يقتصر وضعها في مقرّات فروع الجمعيات الخيرية فقط، وأن وضعها في الشوارع العامة يُعد مخالفة.