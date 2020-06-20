شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف تحصد 59 ميدالية في «الكانجارو» والان نبدء بالتفاصيل

حصد مكتب التعليم بمحافظة القطيف 59 ميدالية في «مسابقة الكانجارو في الرياضيات 2020» في دورتها الحادية والأربعين.

وحظيت القطيف وفقا للنتائج العامة التي كشفت عنها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالعاصمة الرياض، مشتملة على نتائج الطلاب على مستوى المملكة، بتسع ميداليات ذهبية، وأربع وعشرين ميدالية فضية، وست وعشرين ميدالية برونزية.

وأجري اختبار مسابقة الكانجارو في الرياضيات على نحو متزامن افتراضيا «عن بعد» خلال الفترة من يوم الثلاثاء العاشر من شهر شوال إلى يوم الخميس الثاني عشر من شهر شوال بمشاركة 43.801 طالب وطالبة من مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية في المملكة لجميع صفوف المراحل الدراسية الثلاث.

وقال مدير مكتب التعليم بالمحافظة عبدالكريم العليط: «مرة أخرى يطل أبناؤنا الطلاب من شرفة تميز جديد، مؤكدين تفوقهم وتميزهم، مرسخين مفهوم الناتج التعليمي المميز وعلى مستوى عالمي، في مسابقة عالمية نوعية ورائدة».

وألمح إلى أهمية مادة الرياضيات في عصر التحول الرقمي، مشيرا إلى أهميتها في مواكبة التحولات العلمية والمعرفية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 والسعي الحثيث للوصول إلى مستهدفاتها.