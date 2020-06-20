شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع خدمية على طاولة بلدي بقيق والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس المجلس البلدي للمحافظة عبدالله آل عايد، أن المجلس سيناقش خلال الاجتماعات المقبلة العديد من المشاريع التي من شأنها أن ترفع من مستوى الخدمات.
وأضاف آل عايد إن المجلس نفذ خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالمشاركة مع الجهات الأخرى في بث الرسائل التوعوية والعمل على تعزيزها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع البرشورات، إضافة إلى متابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية.
وبيّن أن المجلس قبل توقف اجتماعاته ناقش العديد من المشاريع، واستمع إلى بعض المقترحات لرفعها إلى البلدية، وذلك من أجل تطوير مستوى الخدمات البلدية بالمحافظة.
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