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مشاريع خدمية على طاولة بلدي بقيق

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يستأنف المجلس البلدي لمحافظة بقيق اجتماعاته الدورية ومتابعة المشاريع الأسبوع المقبل، وسط إجراءات احترازية مع تطبيق شروط التباعد بمترين على الأقل، وعدم المصافحة والتعقيم، وتوفير كافة التدابير الوقائية.

وأوضح رئيس المجلس البلدي للمحافظة عبدالله آل عايد، أن المجلس سيناقش خلال الاجتماعات المقبلة العديد من المشاريع التي من شأنها أن ترفع من مستوى الخدمات.

وأضاف آل عايد إن المجلس نفذ خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لمكافحة جائحة ، بالمشاركة مع الجهات الأخرى في بث الرسائل التوعوية والعمل على تعزيزها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع البرشورات، إضافة إلى متابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية.

وبيّن أن المجلس قبل توقف اجتماعاته ناقش العديد من المشاريع، واستمع إلى بعض المقترحات لرفعها إلى البلدية، وذلك من أجل تطوير مستوى الخدمات البلدية بالمحافظة.

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