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إغلاق وإنذار 21 محلا مخالفا بالخفجي

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أسفرت 48 زيارة نفذتها بلدية محافظة الخفجي لمحلات الملاحم والدواجن والأسماك والمطاعم، خلال 5 أيام، عن توجيه 19 إنذارا، إضافة إلى مصادرة 86 كيلو لحوما وأسماكا فاسدة غير صالحة للاستهلاك، ومصادرة 24 قطعة من أدوات الذبح والتقطيع، وثلاجات تخزين الأسماك، كما تم إغلاق محلين مخالفين.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحميداني، أن الحملات تستهدف متابعة سلامة وصحة المعروض من اللحوم والأسماك والدواجن، والتشديد على التقيد بأنظمة الحفظ والتخزين والتعامل السليم والصحي لجميع أنواع اللحوم وعدم عرض أو بيع أي لحوم أو أسماك أو دواجن مجهولة المصدر أو تظهر عليها علامات التلف أو الفساد مع الالتزام بتركيب لوحة تبرز أسعار اللحوم والتقيد بالزي الموحد والنظافة الشخصية.

ودعا الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات الخاصة بالملاحم والدواجن والأسماك والمطاعم، وكذلك الخدمات البلدية من خلال التواصل على مركز 940.

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