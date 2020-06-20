شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 980 موقعا ورصد 223 مخالفة في 870 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك من خلال 870 جولة رقابية صحية نفذتها الفرق الرقابية بالأمانة، و14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.
ونفذت الأمانة عمليات تطهير وتعقيم وغسل 980 موقعًا، باستخدام 178753 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 477 فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7892 طنًا من النفايات، وأزالت 4482 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9522 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وتواصل الأمانة متابعة تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية، وكذلك البروتوكولات الخاصة بالتدابير والاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا، في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، ومن منطلق الحرص على سلامة المجتمع فهي تسعى سعيًا دؤوبًا للمُضي بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية من أجل بيئة صحية وآمنة.
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