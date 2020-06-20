شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير محطات الوقود في جوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية جوف بني هاجر، أعمالها الوقائية، عبر تكثيف عمليات التعقيم والتطهير بمحطات الوقود بهجرة فودة، والمرافق الحيوية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19». واستمرت إدارة الحركة والصيانة، التابعة للبلدية، في صيانة أعمدة الإنارة داخل الأحياء السكنية، والطرق الرئيسية، وكثفت أعمال إزالة الأنقاض في الأحياء السكنية ضمن مبادرة «معالجة التشوه البصري»، وتحسين المشهد الحضري.

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