شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحقة الباعة الجائلين بـ«القزاز» و«العدامة» والان نبدء بالتفاصيل
نفذت بلدية وسط الدمام، حملة مكثفة على الباعة الجائلين من العمالة المخالفة في حي القزاز، وحي العدامة، وحي السوق «المنطقة المركزية»، وذلك بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية.
ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية للحد من ظاهرة البيع الجائل.
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