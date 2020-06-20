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شكرا لقرائتكم ضبط عمالة في شرورة تخزن المعقمات والقفازات لرفع سعرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط عمالة في شرورة تخزن المعقمات والقفازات لرفع سعرها
تم تسليم المخالفين إلى الجهات المختصة
متابعات الخليج 365 - شرورة
قبضت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية وبلدية شرورة، على عمالة مخالفة تستغل مستودعًا غير مرخص لتخزين المعقمات والقفازات لرفع سعرها.
وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة لها اليوم السبت، أنه تم ذلك بعد كمين محكم، فيما حجزت الفرق الرقابية الكميات وتسليم المخالفين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ونشرت التجارة صورًا تبين ضبط العمالة المخالفة في المستودع، والكمامات والقفازات التي تم العثور عليها.
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