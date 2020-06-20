ضبط عمالة في شرورة تخزن المعقمات والقفازات لرفع سعرها 

2020-06-20

متابعات الخليج 365 - شرورة

قبضت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية وبلدية شرورة، على عمالة مخالفة تستغل مستودعًا غير مرخص لتخزين المعقمات والقفازات لرفع سعرها.

وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة لها اليوم السبت، أنه تم ذلك بعد كمين محكم، فيما حجزت الفرق الرقابية الكميات وتسليم المخالفين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشرت التجارة صورًا تبين ضبط العمالة المخالفة في المستودع، والكمامات والقفازات التي تم العثور عليها.

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