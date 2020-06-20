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طقس اليوم .. أتربة وغبار مع أمطار رعدية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت.
وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط وشمال المملكة، وعلى طول الساحل الغربي للمملكة.
كما توقعت هيئة الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع تهيؤ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان.
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